Треньорът на "Славия": Тази победа е за нашите малки ангели, те ни гледат от небето!

Наставникът на "Славия" Ратко Достанич коментира първата победа за сезона (3:0 над "Ботев" във Враца).

"Тази победа е за нашите малки ангели и техните семейства (при тежката катастрофа на магистрала „Тракия" загинаха две 9-годишни деца (набор 2017) от школата на "Славия" - Борислав (Боби) и Михаил (Мишо), както и бащата на едно от момчетата). Не сме ги забравили, те ни гледат от небето.

Благодаря на футболистите, дадоха всичко от себе си. Нормално е да постигнем такъв резултат. През първата част "Ботев" имаше повече положения, но в такива мачове дребните детайли решават резултата. Трябва да продължим по същия начин. Липсваше ни самочувствие. Няма нужда от еуфория. Трябва да играем така и в следващите ни мачове", заяви сърбинът.