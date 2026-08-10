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https://www.24chasa.bg/sport/article/23367129 www.24chasa.bg

Двоен финал за България в тройния скок на европейското по атлетика

Георги Банов

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Александра Начева. Снимка: МС

България ще има две представителки във финала на европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. Пловдивчанките Александра Начева и Габриела Петрова влязоха сред най-добрите 12 по резултат.

Алекс записа 14,13 метра в първия си опит, а във втория и третия направи фаул.

Габриела в първия си опит скочи 14 метра без да стъпи на дъската, а във втория си сложи още 11 сантиметра към постижението си, като отново бе на 11 сантиментра пред пластелина и се отказа от третото си скачане.

Нормативът от 14,15 метра покриха Ерика Джорджия Аноета Сарацени от Италия (14,50, лично постижение), нейната сънародничка Дария Деркач (14,42), белгийката Илона Масон (14,35), германката Кира Витман (14,26, лично постижение), туркинята Тугба Денизмаз (14,23, най-добро за сезона) и легендата в скока на дължина Ивана Шпанович от Сърбия (14,21).

Първата титла на първенството спечели нидерландката Джесика Шилдер в тласкането на гюле с 20,73 метра. Среброто бе за нейната сънародничка Йоринде ван Клинкен (19,67), а бронзът - за Йемиси Мабри от Германия (19,50).

Александра Начева. Снимка: МС
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