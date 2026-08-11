"Ботев" първи победи "Спартак" (Вн) след 2 токови удара в Пловдив

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"Ботев" (Пловдив) победи "Спартак" (Варна) с 3:2 като домакин в последния мач от четвъртия кръг на Първа лига.

„Канарчетата" дръпнаха през първата част с 3:0 след попадения на Франклин Маскоте (4), Асен Чандъров (28) и Самуел Калу (39).

През втората част Цветелин Чунчуков (58) и Ахмед Ахмедов (90+3) върнаха два гола за „соколите", но това не бе достатъчно за играчите на треньора Ясен Петров да избегнат поражението, което бе първо за тях от началото на новия сезон.

Двубоят бе прекъсван 2 пъти от токов удар на стадиона, по един във всяко полувреме.

Така "Ботев" е 5-и със 7 т.

Също с толкова "Спартак" е 7-и, а между тях е "Арда".