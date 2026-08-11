Виктория изненада дори треньора си Георги Помашки със световната титла

“Това дете е невероятно. Когато си говорех с нейния бивш треньор Димитър Петров, той ми каза, че е невероятно бърза. Просто не му повярвах, защото високите момичета трудно имат скорост. И след това видях, че не ме е излъгал. Заради това този успех е и за него, и за клуб “Приорити”, които свършиха невероятна работа с Виктория", обясни легендарният треньор Георги Помашки, който работи с новата ни световна шампионка за девойки до 20 години.

Виктория Ангелова спечели титлата в Портланд, като се изстреля до 13,91 метра в последния си опит, а преди него бе едва седма. Това отреди на България 17-ото място в класирането по медали от 109 участващи държави. Титли пък взеха само 21 страни. А Виктория е само на 17 години и само преди три седмици взе и европейската титла до 18 години. Подобен дубъл се прави изключително трудно. Това е 13-ата титла на планетата от такива първенства и трета за тройния скок след златните медали на Тереза Маринова и Александра Начева.

Помашки и Виктория работят заедно от 10 януари, рождения ден на треньора. Тя пристигнала в Атина обездвижена заради контузия в прешлен във врата от тренировка с щанги. “За шест месеца наистина направи невероятен напредък. Това е едва нейното пето състезание”, допълва Помашки, който следил състезанието дистанционно през човек от екипа си, защото водел и подготовката на останалите от групата си за европейското за мъже и жени в Бирмингам.

“Наистина бе трудно състезание. Тя и преди го е правила - два фаула и след това ги бие. Браво на това дете”, допълва легендарният треньор, който има зад гърба си един куп олимпийски и световни титли, но за Гърция.

“Винаги съм им повтарял, че докато съдията не свири, мачът не е свършил. Във всеки един момент трябва да дават всичко от себе си. Да не се предават. Това обучавам аз”, каза още наставникът.

“Няма да ви разкривам какви са плановете ни. Вече имам доста сериозен план в главата. Но в Лос Анджелис (на олимпиадата) ще бъдем", закани се Помашки.

“Чувствам се изтощена, но в същото време много щастлива. Посвещавам този медал на семейството си и тези, които вярваха в мен”, заяви самата Виктория, която се прибира в България във вторник вечерта в 22,40 часа. Тя е орисана в спорта. Баща ѝ е бившият баскетболист Димитър Ангелов. Той е трикратен шампион на България и двукратен носител на купата. У нас е играл за “Ямбол”, ЦСКА, “Лукойл Академик” и “Левски”. През 2003 г. печели еврокупата с “Арис” (Солун). През 2014 г. с “Левски” е шампион в Балканската лига. Ангелов е част от националния тим 11 години, а след края на кариерата си става треньор и с “Левски” печели купата на България през 2023 г.

Майката на Вики е бивша лекоатлетка. Вяра Ангелова е шампионка на България в спринта за девойки с екипа на ЦСКА.

Въпреки че поема по пътя на мама, Виктория попада в алетиката заради татко. Той кани бившата атлетка Магдалена Христова за кондиционен треньор в “Левски” и Виктория от залата се оказва на пистата. И на 13 години е шампионка на България по петобой.

5500 евро трябва да получи от федерацията Виктория за двете си титли. Президентът Георги Павлов обяви 2500 за евротитла до 18 години и 3000 за световната от Портланд.