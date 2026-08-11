Русия се завръща във волейбола в България

Завръщането на Русия и Беларус в състезание под егидата на световния (FIVB) или европейския волейбол (CEV) ще се осъществи в България.

След действащите от февруари 2022 г. санкции срещу двете държави заради военната инвазия в Украйна от началото на 2026-а бе позволено на отбори при подрастващите да се включат в международни турнири. Календарът за предстоящите в близко бъдеще такива обаче вече бе направен.

В София от 25 до 29 август ще се проведе европейска квалификация за волейболисти до 20 г. В нея ще участват формациите на Русия и Беларус и така те ще се завърнат официално във волейбол.

Иначе миналия месец FIVB обяви, че в следващото издание на Лигата на нациите “сборная” ще играе при жените и при мъжете.

Националите до 20 г., които са водени от Венцислав Симеонов, срещат Беларус и Русия в последните си 2 мача от квалификацията, които са съответно на 28 и 29 август.

Преди това в нея българските момчета срещат Северна Македония, Сърбия и Турция. Нашите ще гонят като домакини първото място, за да вземат европейска квота.

Към отбора се присъединиха вече 7 волейболисти, които само преди няколко седмици спечелиха бронзови медали с националния отбор на България до 18 г. на европейското в Италия. Това са Ивайло Донов, Кристиян Косев, Павел Дженев, Антоан Веселинов, Адриан Ганев, Никола Градинаров и Никола Великов.