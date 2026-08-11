Саръбоюков в кървав финал на европейското довечера

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Най-добрият атлет на България Божидар Саръбоюков се класира за може би най-тежкия финал в скока на дължина на европейско първенство от години.

Всички фаворити стигнаха до 12-ицата, а двама младоци показаха зъбите си още на квалификацията.

Талантът от Харманли реално бе първият атлет, който покри квалификационната норма за финал в скока на дължина на континенталния шампионат в Бирмингам.

Във втория си опит той записа 8,20 метра, което бе с 5 сантиметра повече от необходимото. И дори остави 7 сантиметра аванс от дъската. В първия си опит българинът постигна 8,02 метра, като отскочи 21 сантиметра от мястото, което трябва.

След Божидар се развихри истински ураган. В крайна сметка нормативът бе постигнат от Франческо Еторе Инцоли от Италия (8,34), Лука Бошкович от Сърбия (8,33), Малтиадис Тентоглу от Гърция (8,26) и Еусебио Касерес от Испания (8,24). По резултат днес във финала скачат Хайме Гуера от Испания (8,12), Симон Ехамер от Швейцария (8,03), Лестер Лескей от Испания (8,03), Жерсон Балде от Португалия (7,99), Яни Сампсон от Белгия (7,97), Арчи Йео (Великобритания) (7,92) и Петер Мейдълшмит от Чехия (7,91).

Голямата изненада бе отпадането на Матия Фурлани от Италия, който успя да скочи само 7,73 метра и отново получи контузия.

Фурлани има световни титли на открито и закрито, както и бронз от олимпиадата в Париж.

Много голям фактор във финала ще бъде вятърът, който постоянно сменяше посоката си. Така при скока на Инцоли той бе +3,1 м/сек.

“Заради това направих и първия опит без дъска. За да се застраховам. И дадох това, което бе необходимо във втория. В момента дори не се чувствам изморен въпреки двата опита”, заяви Божидар след състезанието.

“Чувствам се лек. Радвам се, че успях толкова леко да се класирам. Дори успях да разпусна след квалификацията. Утре (днес - б.р.) обаче е друго състезание. Знам на какво съм способен. Съжалявам много за Матия, явно пак получи контузия”, допълни Саръбоюков.

Финалът е довечера от 22,16 часа българско време.