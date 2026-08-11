ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Джензитата не искат да са директори, а просто да с...

Времето София 30° / 30°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23367223 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

8260
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
"Левски" гостува с аванс от 1:0 на "Кайрат" в реванш от третия квалификационен кръг за Шампионската лига. Снимка: Георги Палейков

9,00 ч Снукър Eurosport 1

10,30 ч Плуване, ЕП в Париж БНТ 3

12,30 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам Eurosport 1/БНТ 3

15,15 ч Снукър Eurosport 1

18,00 ч Футбол, "Кайрат" - "Левски" "Диема спорт"

19,30 ч Плуване, ЕП в Париж БНТ 3

20,00 ч Футбол, "Янтра" - "Монтана" "Диема спорт" 2

20,30 ч Футбол, ЦСКА 1948 - "Панатинайкос" bTV

21,00 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам Eurosport 1/БНТ 1

21,30 ч Футбол, "Щурм" - "Фенербахче" MAX sport 4

22,00 ч Футбол, "Лион" - "Спарта" MAX sport 3

1,00 ч Тенис, турнир в Монреал MAX sport 1

1,00 ч Футбол, "Флуминензе" - "Индепендиенте Р" MAX sport 4

3,30 ч Футбол, "Боливар" - "Сао Пауло" MAX sport 4

"Левски" гостува с аванс от 1:0 на "Кайрат" в реванш от третия квалификационен кръг за Шампионската лига. Снимка: Георги Палейков
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират