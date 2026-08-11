9,00 ч Снукър Eurosport 1
10,30 ч Плуване, ЕП в Париж БНТ 3
12,30 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам Eurosport 1/БНТ 3
15,15 ч Снукър Eurosport 1
18,00 ч Футбол, "Кайрат" - "Левски" "Диема спорт"
19,30 ч Плуване, ЕП в Париж БНТ 3
20,00 ч Футбол, "Янтра" - "Монтана" "Диема спорт" 2
20,30 ч Футбол, ЦСКА 1948 - "Панатинайкос" bTV
21,00 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам Eurosport 1/БНТ 1
21,30 ч Футбол, "Щурм" - "Фенербахче" MAX sport 4
22,00 ч Футбол, "Лион" - "Спарта" MAX sport 3
1,00 ч Тенис, турнир в Монреал MAX sport 1
1,00 ч Футбол, "Флуминензе" - "Индепендиенте Р" MAX sport 4
3,30 ч Футбол, "Боливар" - "Сао Пауло" MAX sport 4