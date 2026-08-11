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Тръмп брани Инфантино: Ще е ужасна грешка ФИФА да го отстрани!

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Доналд Тръмп и Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

Президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че ФИФА ще направи „ужасна грешка", ако отстрани Джани Инфантино като ръководител на световния футбол.

Инфантино е подложен на натиск заради плана да продаде дялове от Световното първенство по футбол за мъже на частни инвеститори. Но в публикация в социалните медии на сайта си Truth Social, цитирана от ДПА, рано във вторник Тръмп заяви, че отстраняването на президента на ФИФА би било скъпоструващ ход, предава БТА.

Президентът на САЩ написа: „ФИФА би направила ужасна грешка, ако по някаква причина дори обмисли замяната на президента Джани Инфантино. Той е фантастичен, след като току-що ръководи най-успешното световно първенство някога. Ако той си отиде, никога повече няма да бъде толкова успешно или печелившо!"

УЕФА и две други конфедерации са провели първоначални разговори за самостоятелно организиране на състезания на фона на негативната реакция срещу затруднения президент на ФИФА, пише Press Association.

Управителният орган на футбола в Европа УЕФА, Азиатската футболна конфедерация (АФК) и КОНКАКАФ, която отговаря за футбола в Карибите, Северна и Централна Америка, обвиниха Инфантино в измама и макар да се разбира, че искат да му дадат шанс да подаде оставка и да напусне поста си с достойнство, без да се кандидатира за преизбиране през март следващата година, те искат да се изолират от разгръщащата се криза.

УЕФА вече заплаши с бойкот на турнирите на ФИФА.

Инфантино се извини за предложението си да създаде FIFA Forward Enterprise (FFE), компания, която да управлява търговските и оперативните аспекти на турнирите на ФИФА, с идеята да продаде около 20% на частни инвеститори.

Но отворено писмо, подписано от ръководителите на УЕФА, АФК и КОНКАКАФ, „призова ФИФА да проведе независим преглед на схемата на Инфантино, без да посочва директно швейцареца.

„Лидерството във футбола не е притежание", се казва в писмото. „Не става въпрос за притежаване - или изискване - на власт, която да бъде притежавана. Това е дълг за служба на футболното семейство, което ви я е поверило.

Когато доверието е нарушено чрез измама, когато ...един човек се поставя над колектива, който му е поверил властта, този дълг е изоставен."

Доналд Тръмп и Джани Инфантино Снимка: Ройтерс

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