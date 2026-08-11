"Левски" взе вратар от "Димитровград"

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"Левски" привлече младия вратар Алекс Койнов от "Димитровград", съобщиха от третодивизионния клуб.

18-годишният страж ще играе в дублиращия тим на "сините".

"Вратарят на ФК "Димитровград 1947" Алекс Койнов направи важна крачка в своето футболно развитие. Младият страж премина в отбора на "Левски" (София), където ще бъде част от дублиращия отбор на „сините".

Алекс остави отлични впечатления с изявите си под рамката на вратата на димитровградчани. През изминалия сезон той неведнъж демонстрира увереност, рефлекс и характер, като с намесите си помогна на отбора в редица срещи.

Алекс е част от школата на "Бригада" (Димитровград), след което преминава в отбора на "Димитровград 1947".

Сега пред Алекс се открива ново предизвикателство и възможност да продължи развитието си в един от най-големите футболни клубове в България.

Пожелаваме му здраве, много труд, увереност и още безброй спасени топки!", се казва в съобщението.