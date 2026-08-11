Шампионът "Левски" обяви състава си за новия сезон

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Шампионът и носител на суперкупата на България в мъжкия волейбол "Левски" стартира подготовка за новия сезон.

От "синия" клуб обявиха на кои играчи ще разчитат през него.

СЪСТАВ НА "ЛЕВСКИ СОФИЯ" ЗА СЕЗОН 2026/2027

Старши треньор - Николай Желязков

Помощник треньор - Христо Цветанов

Статистик - Антонио Иванов

Кондиционен треньор - Йордан Георгиев

Физиотерапевт - Емил Цековски

Разпределители:

Антон Станчев

Петко Петков

Пьотр Маринов

Либера:

Димитър Добрев

Ивайло Донов

Деан Лаков

Централни блокировачи:

Лазар Бучков

Николай Николаев

Адриан Ганев

Мартин Тотков

Даниил Ръчиу

Георги Димитров

Посрещачи:

Тодор Скримов

Гордан Люцканов

Светослав Иванов

Мартин Татаров

Филип Марински

Калоян Дрезгачев

Йоан Костадинов

Диагонали:

Кристиан Титрийски

Димитър Пейчинов

Михаил Михайлов