Шампионът "Левски" обяви състава си за новия сезон

Шампионът и носител на суперкупата на България в мъжкия волейбол "Левски" стартира подготовка за новия сезон.
От "синия" клуб обявиха на кои играчи ще разчитат през него.
СЪСТАВ НА "ЛЕВСКИ СОФИЯ" ЗА СЕЗОН 2026/2027
Старши треньор - Николай Желязков
Помощник треньор - Христо Цветанов
Статистик - Антонио Иванов
Кондиционен треньор - Йордан Георгиев
Физиотерапевт - Емил Цековски
Разпределители:
Антон Станчев
Петко Петков
Пьотр Маринов
Либера:
Димитър Добрев
Ивайло Донов
Деан Лаков
Централни блокировачи:
Лазар Бучков
Николай Николаев
Адриан Ганев
Мартин Тотков
Даниил Ръчиу
Георги Димитров
Посрещачи:
Тодор Скримов
Гордан Люцканов
Светослав Иванов
Мартин Татаров
Филип Марински
Калоян Дрезгачев
Йоан Костадинов
Диагонали:
Кристиан Титрийски
Димитър Пейчинов
Михаил Михайлов