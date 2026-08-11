Вратарят на България ще пази в Хамбург

Българският национален вратар Димитър Митов пристигна днес в Хамбург, където ще премине медицински тестове, след което ще подпише договор с местния клуб "Санкт Паули", който изпадна във Втора Бунделига.

От "Санкт Паули" са направили шестцифрена оферта, плюс допълнителни бонуси за трансфера на българина и са уверени, че сделката ще бъде сключена бързо. От "Абърдийн" не се правили особени спънки, а също така не е било нужно и кой знае каква дискусия, след като на играча е бил купен бързо билет за северния германски град.

В отбора от Хамбург - Митов, който има 15 мача за България, ще спори за титулярното място основно с Бен Фол, до момент първи избор, и с австриеца Симон Зпари.

Абърдийн би искал да реализира значителна печалба от шестцифрената сделка, която платиха на Сейнт Джонстън преди две години за Митов, който пък е прекарал цялата си професионална кариера във Великобритания, преди това с мачове за Чарлтън и Кеймбридж Юнайтед. Но роденият в Козлодуй вратар беше през цялото лято нетърпелив за ново предизвикателство. И се намираше в последната година от договора си, въпреки че Абърдийн има опция за удължаване с още 12 месеца.

Преди четири дни, когато беше последната информация преди днес от Абърдийн, мениджърът на клуба Стивън Робинсън обяви, че отбори от четири държави се интересуват от Митов и те са от Германия, Дания, Австрия и Кипър. Явно германската опция е била първа за футболиста, който чрез Санкт Паули ще се опита да влезе в едно от петте най-силни първенства в Европа.