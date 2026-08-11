Христо Илиев шести в серията си на 100 метра, отпадна на европейското

Христо Илиев остана шести в серията си на 100 метра с 10,66 секунди, която бе изключително равностойна. Всички спринтьори финишираха почти едновременно, като победител стана ирландецът Талунбори Акинола с 10,39 секунди, като изпревари с 1 хилядна Симон Верхепстаретен от Белгия.

Времето на Илиев няма да му е дотатъчно за класиране на 1/2-финал довечера. За него му трябваше поне 1 десета по-добро време, защото последният, който продължи напред е с 10,57 секунди.

"Всичко се обърка от старта. Имаше силен насрещен вятър и това ме накара да се изправя малко по-рано, което се оказа грешка. Но това е един опит за мен", заяви дебютантът на европейско. Това е последното му състезание за сезона, като следва кратка почивка и подготовка за зимата, когато има европейско в зала.