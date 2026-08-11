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https://www.24chasa.bg/sport/article/23369034 www.24chasa.bg

Млад еквадорец пристигна в "Барселона"

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Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта и Ханзи Флик Снимка: "Барселона"

18-годишният Хосуе Кайседо пристигна в "Барселона". Еквадорският защитник се забави с месец, след като от каталунския гранд официално потвърдиха привличането му.

Забавянето беше причинено от бюрократични проблеми, които му попречиха да се присъедини по-рано към тренировките на новия си отбор, пише Goal.com.

Договорът под наем на Кайседо е за втория тим на "Барселона", като има опция за закупуване на стойност 2,5 милиона евро от еквадорския клуб ЛДУ "Кито", която може да стане задължителна, ако бъдат изпълнени някои условия.

"Благодарен съм на всички тук. Искам да бъда шампион и да остана. Мечтата ми е да дебютирам в Ла Лига с "Барселона", заяви младият еквадорски футболист.

Президентът на "Барселона" Жоан Лапорта и Ханзи Флик Снимка: "Барселона"
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