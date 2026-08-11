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https://www.24chasa.bg/sport/article/23369053 www.24chasa.bg

"Наполи" се разбра с "Фенербахче" за Лукаку

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Ромелу Лукаку позира с фланелката на "Наполи". Снимка: фейсбук/Наполи

"Наполи" е постигнал споразумение с турския клуб "Фенербахче" за трансфера на белгийския нападател Ромелу Лукаку, твърди Фабрицио Романо в социалните мрежи. Сделката е на стойност малко над 6 милиона евро. Очаква се окончателните документи да бъдат подписани скоро.

Договорът на Лукаку с клуба от Неапол е до лятото на 2027 г. Ромелу не се присъедини към отбора за предсезонна подготовка, а "Наполи" бе готов да го освободи за 10 милиона евро. Миналия сезон Лукаку изигра пет мача за "Наполи", в които отбеляза един гол и получи един жълт картон.

Ромелу Лукаку позира с фланелката на "Наполи". Снимка: фейсбук/Наполи
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