"Наполи" се разбра с "Фенербахче" за Лукаку

"Наполи" е постигнал споразумение с турския клуб "Фенербахче" за трансфера на белгийския нападател Ромелу Лукаку, твърди Фабрицио Романо в социалните мрежи. Сделката е на стойност малко над 6 милиона евро. Очаква се окончателните документи да бъдат подписани скоро.

Договорът на Лукаку с клуба от Неапол е до лятото на 2027 г. Ромелу не се присъедини към отбора за предсезонна подготовка, а "Наполи" бе готов да го освободи за 10 милиона евро. Миналия сезон Лукаку изигра пет мача за "Наполи", в които отбеляза един гол и получи един жълт картон.