Бразилец с български паспорт пред трансфер в"Байерн"

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Шефовете на "Байерн" са започнали преговори с "Брентфорд" за бразилския национал с бългаски паспорт Игор Тиаго, съобщава журналистът Николо Шира в социалните мрежи.

Германският клуб разглежда 25-годишния бивш нападател на "Лудогорец" като ключов играч за засилване на атаката си. Преговорите са в ранен етап, но двете страни вече обсъждат възможните условия на сделката.

През сезон 2025/26 Тиаго изигра 38 мача от Висшата лига за "Брентфорд", отбелязвайки 22 гола и давайки една асистенция. Той стана вторият най-резултатен играч в английската елитна лига. Договорът на нападателя с клуба е до юни 2031 г. Според Transfermarkt пазарната му стойност е 65 милиона евро.