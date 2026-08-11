На Влахович му омръзна да чака "Барса", отива в "Бешикташ"

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Нападателят Душан Влахович е близо до присъединяване към "Бешикташ" със свободен трансфер, според италианския журналист Николо Шира в социалните мрежи. Сръбският национал, чийто договор с "Ювентус" изтече, се надяваше от официално обаждане от "Барселона", но в крайна сметка най-вероятно ще рита край Босфора.

Договорът на голаджията с тима от Истанбул ще е до 2029 г. Заплатата на сръбския нападател ще бъде 8 милиона евро годишно, без бонусите. Влахович ще получи и значителен бонус при подписване.

Старши треньорът на "Бешикташ" Винченцо Италиано играе ключова роля в преговорите.

Отбелязва се, че Влахович преди това е отхвърлил оферта от клуб от Саудитска Арабия.

През сезон 2025/2026 Влахович изигра 23 мача във всички състезания, в които отбеляза 10 гола и направи две асистенции. Според Transfermarkt пазарната стойност на нападателя е 35 милиона евро.