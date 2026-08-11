Минал през "Барселона" и "Лийдс" българин стигна до V лига в Испания

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Българският нападател Кун Теменужков подписа договор до края на сезона с петодивизионния испански "Молеруса", съобщават от клуба.

26-годишният футболист, който изкара по 3 г. в школите на "Барселона" и "Лийдс", пристига пристига от андорския "Санта Колома", с който изигра четири мача в квалификациите за Лигата на конференциите и вкара един гол.

Теменужков бе в "Санта Колома" само за евротурнирите. Той се разписа при победа с 3:0 над уелския "Пен-ъ-Бонт" в първия квалификационен кръг, но след това андорците отстъпиха с общ резултат 3:9 на австрийския "Рапид" (Виена).