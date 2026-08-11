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https://www.24chasa.bg/sport/article/23369903 www.24chasa.bg

Русе приема финалния кръг на Световния шампионат по водомоторен спорт в клас F500

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Русе ще бъде домакин на финалния кръг от Световния шампионат по водомоторен спорт в „кралския клас" F500 и на Европейския шампионат за юноши в клас GT15. Състезанията ще се проведат от 21 до 23 август на русенския кей. Това съобщиха от пресцентъра на Община Русе.

Страната ни за първи път приема кръг от Световния шампионат с лодки от клас F500 – най-високия клас в надпреварата, в който състезателните машини развиват скорости до 180 км/ч. В клас GT15, предназначен за участници до 16 години, скоростите достигат до 100 км/ч. GT15 е своеобразна школа за младите състезатели, от която започва пътят към големите класове на водомоторния спорт. Сред българските представители е Петър Стоянов, който има значителен международен опит и е сред водещите ни млади състезатели. През 2026 г. той постигна трето място в света в своя клас.

Състезателният център на двата шампионата ще бъде разположен на крайбрежната алея, което ще осигури добра видимост към трасето и удобни условия за зрителите. Програмата започва в петък, 21 август, от 20 ч. с официалното откриване на шампионатите. В събота, 22 август, от 10:30 до 12:30 ч. са предвидени свободни тренировки. Квалификациите за време ще се проведат от 14:30 до 16:30 ч., а първите състезателни серии ще бъдат между 17:00 и 19:30 ч. В неделя, 23 август, от 12:00 до 16:00 ч. ще се състоят решителните финални серии в двата класа. Програмата ще завърши с официално награждаване на победителите и закриване на шампионатите от 18:30 ч.

Състезанията се организират от Българската федерация по водомоторен спорт, Клуба по водомоторен спорт „Ряхово" и Община Русе, с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Шампионатите са част от официалния спортен календар на Международния съюз по моторни лодки.

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