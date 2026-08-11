Александър Василев обърна сърбин в Куршумлийска Баня

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Тенисистът ни Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей в Куршумлийска Баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под №7 в схемата българин направи обрат и победи представителя на домакините Михайло Савич с 5:7, 6:3, 7:6(3) след 2 часа и 36 минути игра.

19-годишният Василев навакса на два пъти пробив пасив и изравни за 5:5 в първия сет, но загуби следващите два гейма и отстъпи с 5:7.

Във втората част той поведе с 3:0 и запази преднината си до края за 6:3.

Националът започна силно и третия решителен сет и поведе с 5:3. Савич обаче успя да изравни при 5:5, след което се стигна до тайбрек. В него Василев поведе с 3:0 и 6:2, а при втория си мачбол стигна до крайния успех.

Във втория кръг Василев ще играе срещу победителя от мача между другия българин Джордж Лазаров и Габриеле Пенафорти (Италия), който ще се проведе утре.

17-годишният Александър Толев постигна три победи без загубен сет в квалификациите и се класира за основната схема. На старта на основната схема Толев ще играе срещу друг квалификант - Стефан Костич (Австралия).

Шестима българи ще вземат участие и в турнира на двойки.

Джордж Лазаров и Радослав Шандаров ще играят в първия кръг срещу Тимофей Дерепаско (Русия) и Александър Василев (България).

Михаил Иванов и Васил Шандаров ще срещнат представителите на домакините Владо Янкань и Вук Радженович.

Алекс Ганчев (България) и Саша Маес (Люксембург) ще започнат срещу Томаш Фидлер (Чехия) и Данило Здравковски (Република Северна Македония).