"Левски" води на "Кайрат", втора греда за българския тим, сините докосват плейофа в Шампионската лига (На живо)

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"Левски" води 1:0 на "Кайрат" в мача реванш от третия предварителен кръг на Шампионската лига. Първенецът на България откри резултата в Туркесен чрез Рейналдо в 13-ата мин.

Бразилецът тръгна почти от собствената си половината с топката в крака, напредна, премина през защитник и стреля. Ударът не бе силен, но Анарбеков не се намеси добре и топката влезе в мрежата му.

След гола шампионът на Казахстан бе по-активния на терена. Играчите на Рафаел Уразбахтин на няколко пъти тестваха Светослав Вуцов, но стражът на "сините" се справи без проблем.

"Левски" изпусна добра възможност в 41-ата мин. Око-Флекс пусна към Рейналдо, който шутира, но над вратата.

В добавеното време Сержиньо и Рейналдо останаха двама на двама с играчи на "Кайрат" при контраатака. Халфът на "сините" изведе бразилеца, но шутът на Рейналдо не се получи и топката излезе в аут.

В 51-ата мин голмайсторът на столичани в този двубой нацели гредата. Рейналдо получи топката, напредна фронтално срещу вратата и стреля, но шутът му се отби в рамката на Темирлан Анарбеков.

В 67-ата мин гредата отново спря "сините". Героят от миналия мач (Сержиньо, който отбеляза победния гол), се озова на стрелкова позиция след нова контра на тима на Веласкес. Ударът му обаче срещне страничния стълб на казахстанците. "Кайрат" веднага пробва да се върне в играта и да изравни. Марк Гуал пусна прострелно центриране в наказателното поле на "сините", но никой негов съотборник не успя да засече.

Четвърт час преди края Светослав Вуцов направи прекрасно спасяване при изстрел на Лукас Африко, а след това шут на Гуал бе блокиран.

В 82-ата минута Мазир Сула загуби топката в опасно зона, а Едмилсон излезе на стрелкова позиция в наказателното поле. Отново обаче Вуцов се намеси класно и спаси.

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"Сините" гостуват в далечен Казахстан с гол преднината след успех 1:0 в първия двубой, дошъл с попадение в 92-ата мин на Сержиньо.

Ако българският първенец елиминира "Кайрат", то отива на плейоф в Шампионската лига, а там съперник ще е АЕК (Атина). При негативен резултат в Казахстан, "сините" отиват на плейоф, но в Лига Европа. А там чакат победителя от двойката "Андерлехт" - ПАОК.

Предводителят на "сините" Хулио Веласкес не прави нито една промяна спрямо седмица.

Ето съставите на двата отбора:

"Кайрат": 1. Темирлан Анарбеков – 4. Дамир Касабулат, 25. Александър Широбоков, 44. Лукас Африко, 3. Луис Мата – 8. Олжас Айбек, 13. Яко Оксанен – 24. Александър Мрински, 22. Густаво Мендонса, 19. Ойва Юкола – 28. Марк Гуал

"Левски": 92. Светослав Вуцов – 21. Алдаир, 50. Кристиан Димитров (К), 31. Никола Серафимов, 20. Алекс Сентейес – 19. Мехди Мубарик, 18. Гашпер Търдин, 35. Сержиньо – 11. Армстронг Око-Флекс, 17. Евертон Бала, 7. Рейналдо