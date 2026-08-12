Какво правите между сутрешното кафе и вечерята в ресторанта? Между времето край басейна, разходката в планината и релакса в СПА зоната?

Отговорът зависи от това с кого сте на почивка.

Ако сте със семейството си, след няколко часа игри в басейна идва познатият въпрос на най-малкото дете: „Какво ще правим сега?“

Ако сте с любимия човек, ще потърсите нов начин да споделите времето си заедно.

А ако сте от гостите, за които движението не спира дори по време на почивка, ще потърсите следващата активност.

За да има по нещо за всеки, това лято Grand Hotel Bansko добавя още една възможност към преживяването на своите гости – играта на падел. Спорт, който събира различни хора на едно място и вече е сред най-популярните в света.

Не е нужно да сте играли преди – достатъчни са желание за забавление, добра компания и любопитство към нещо ново, което да опитате на новия външен падел корт с панорамна гледка към Пирин в 5-звездния СПА хотел.

Източник: chatgpt ai

Семействата

За семействата паделът се превръща в още един начин да прекарат време заедно. След сладоледа от Cake & Art – задължителна спирка, особено за малките гости в Банско, и всички малки удоволствия, които идват с 5* Ultra All Inclusive преживяването в хотела, идва ред на новото предизвикателство: кой ще спечели първата семейна битка на корта.

Няма значение дали мама ще направи по-добрия удар или татко ще поиска реванш още преди да са слезли от корта. Важното е, че родители и деца са част от една и съща игра и си подаряват онова ценно време заедно, за което често не остава място в забързаното ежедневие.

Влюбените

Паделът се играе по двойки, а на корта намират своето място и влюбените. След като са прекарали време заедно в Glass Horizon Pool с гледка към планината или са се отпуснали в Алпийската релакс зона с камина, идва ред на нещо по-динамично – паделът.

За тях няма значение кой ще спечели. Момчето може да остави момичето да вземе последната точка с усмивка, а тя да го погледне с онова удовлетворение, че този път е победила. В света на влюбените най-хубавото на играта не е резултатът, а близостта.

Състезателите по душа

Има гости, които не могат просто да „пробват“ игра. Познавате ги още преди да са взели ракетата. За тях резултатът винаги има значение. Пет минути след първото разиграване вече броят точките и планират следващата игра.

Дори спокойният следобед в Lounge бара на хотела с любимо питие и партия шах може да се превърне в сериозно съревнование, а когато видят падел корта, вече знаят, че са намерили следващото си предизвикателство.

Любителите на спокойната почивка

Има хора, които обичат почивката бавна, но не и скучна. Те с удоволствие ще прекарат часове в СПА зоната, ще се насладят на басейните, без излишно натоварване.

За тях идеалният почивен ден може да продължи с разходка до Therme Fun & Sport Park, за да се спуснат по 100-метровата тюбинг пързалка или да се срещнат с животни от цял свят в зоокъта, а след като се върнат в хотела – да вземат ракетите и да излязат на новия падел корт.

Активните гости

А за активните гости на Grand Hotel Bansko движението е част от ежедневието – дори когато са на почивка. След тренировка в премиум фитнес Pulse или след дълга разходка до водопад Юленски скок в Банско, те продължават да търсят още начини да останат в движение.

Източник: chatgpt ai

Това са хората, които първи ще вземат ракетата и ще кажат на приятелите си: „Само да пробваме.“ А след първото разиграване вече ще мислят за следващата игра.

Без значение дали за вас идеалната почивка означава книга край басейна или още едно предизвикателство на корта, Grand Hotel Bansko дава възможност да я изживеете по свой начин. А най-хубавото е, че след първата игра на падел обикновено идва още една – този път за реванш.