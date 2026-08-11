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България с 8 боксьори на Европейското първенство в Лозница

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Осем момчета и момичета ще защитават честта на българския бокс на Европейското първенство за младежи и девойки до 19 години. Шампионатът стартира в четвъртък в Лозница, Сърбия и ще се проведе до 21 август. Нашите таланти са водени от треньорите Стойка Кръстева, Александър Александров и Фикрет Ереджебов, а съдия на турнира ще бъде Ивелин Иванов.

При девойките страната ни ще бъде представена от талантливите Маргарита Парпулова (57 кг) и Никол Първанова (70 кг). При младежите към титлата уверено ще гледат Янко Илиев (55 кг), който е европейски шампион за юноши, както и Антонио Дамянов (60 кг) и Владимир Давидов (65 кг), които имат бронзови медали от първенствата на Стария континент в по-ниските възрасти. В отбора са още момчета със сериозен потенциал като Октай Назифов (50 кг), Максим Кирилов (70 кг) и Джан Фикрет (75 кг).

Съставът на България за Европейското първенство

57 кг: Маргарита Парпулова

70 кг: Никол Първанова

50 кг: Октай Назифов

55 кг: Янко Илиев

60 кг: Антонио Дамянов

65 кг: Владимир Давидов

70 кг: Максим Кирилов

75 кг: Джан Фикрет

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