ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цолов: Вярвам, че ще успея във Формула 1, ако полу...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23371697 www.24chasa.bg

Българка ще произнесе клетвата за съдиите при откриването на световно по художествена гимнастика

5372
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Християна Тодорова Снимка: БФХГ

Християна Тодорова е избрана да произнесе клетвата от името на съдиите в рамките на официалната церемония по откриването на 42-ото световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт утре.

По традиция, по време на церемонията се произнасят три клетви - от името на гимнастичките, треньорите и съдиите, като техни представители поемат ангажимент за честна игра, уважение и спазване на правилата, на състезанието.

Именно на Християна Тодорова е поверена честта да представлява съдийския корпус на най-големия форум за годината.

Престижно признание за българския съдия и за авторитета на българската художествена гимнастика на световната сцена.

Християна Тодорова Снимка: БФХГ

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират