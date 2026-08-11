Българка ще произнесе клетвата за съдиите при откриването на световно по художествена гимнастика

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Християна Тодорова е избрана да произнесе клетвата от името на съдиите в рамките на официалната церемония по откриването на 42-ото световно първенство по художествена гимнастика във Франкфурт утре.

По традиция, по време на церемонията се произнасят три клетви - от името на гимнастичките, треньорите и съдиите, като техни представители поемат ангажимент за честна игра, уважение и спазване на правилата, на състезанието.

Именно на Християна Тодорова е поверена честта да представлява съдийския корпус на най-големия форум за годината.

Престижно признание за българския съдия и за авторитета на българската художествена гимнастика на световната сцена.