Веласкес: Представянето на "Левски" е невероятно!

Треньорът на „Левски" Хулио Веласкес логично бе изключително щастлив от победата и отстраняването на шампиона на Казахстан „Кайрат". Той бе посрещнат с овации и скандиране на името му от журналистите по време на пресконференцията си след срещата.

„Идеята за днес беше ясна - да се опитаме да спечелим мача. Това беше нашата идея. Говорихме много преди мача. Днес търсихме атаката, искахме да се опитаме да спечелим срещата. Независимо дали отборът играе у дома или навън трябва да се опитваме да печелим. „Кайрат" играха добре днес. Те се нуждаеха от победата. След като вкарахме имахме малко проблеми. „Кайрат" ни атакуваха добре, атакуваха позиции между линиите. През първото полувреме обаче ние имахме повече положения да спечелим. По мое мнение ние идентифицирахме правилните моменти. По мое мнение нашата динамика беше добре", започна Веласкес.

„Начинът на мислене е ясен - ден за ден, здраво стъпили на земята, скромни. Във връзка с възможността да отложим мача през уикенда ще се концентрираме и ще решим. Вследствие на решение ако решим да играем този двубой фокусът ще е върху него. Когато завърши се насочваме към следващата среща. Ако решим да го отложим от утре фокусът ще е върху следващия европейски мач. Опитвам се да бъда максимално честен с вас. Трябва да вземем в предвид всички обстоятелства. Анализът е свързан с това, че има определени дати, на които да играеш тези двубои. Още веднъж - ден за ден, работа, скромност, ясно съзнание, че за да се случват нещата се изискват много жертви. Считам, че с това, което постигнахме - класиране за груповата фаза на Лига Европа и да играем плейоф за Шампионска лига всички в клуба заслужават огромна похвала. За всички онези, които бяха днес на стадиона, за всички, които са ни подкрепяли пред телевизионните екрани - много съм щастлив за тях", продължи треньорът.

„Изключително съм горд и щастлив от начина, по който се трудят всеки ден футболистите. Изпитвам чувство на благодарност към всички служители на клуба, които ми предоставят отлични условия за работа всеки ден. Огромна благодарност изпитвам към публиката и всички привърженици на клуба. Именно затова продължихме да сме заедно в този проект, защото вярваме в това, което изграждаме. Прекрасно е да накараш хората да мечтаят. Вече сме постигнали нещо извънредно с минимум групова фаза на Лига Европа. Ако продължаваме да сме фокусирани ми се струва много човешко, красиво, прекрасно да мечтаеш. Тези чувства са напълно нормални", каза още Веласкес.

„Температурите не предразполагаха да се наблюдава спектакъл. Но ние си говорихме в съблекалнята. Трябваше да сме с положителна нагласа. Както отбелязах след въпроса на вашия колега - идеята не беше да пазим резултата, а да покажем кои сме с характер", коментира още испанският специалист.

„За мен нашето представяне в този момент е невероятно. Феновете, футболистите заслужават. Нашият манталитет е ден за ден. Имам много уважение към историята на „Левски". Нашият фокус сега е следващият мач", завърши Веласкес.