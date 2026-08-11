Скачачки се дебнат заради шпайковете на европейското

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Голям цирк става в скоковете на европейското по лека атлетика.

В Бирмингам състезателките се дебнат колкото за резултат, толкова и заради шпайковете, които трябва да са според регламента. Дори и на тренировки. В последните години имаше няколко случая на декласирани състезатели.

На този фон България отново има две представителки във финала на тройния скок при жените. Преди две години в Рим Александра Начева и Габриела Петрова бяха четвърта и шеста на контитента, а в четвъртък отново ще се борят за медалите.

Начева и Петрова попаднаха на финала по резултат. Алекс записа 14,13 метра в първия си опит, а във втория и третия направи фаул.

“След първия опит решихме с треньора да експериментираме с разбега за финала. Заради това дойдоха и грешките. Но финалът е друго състезание”, обясни Начева.

Габриела в първия си опит скочи 14 метра без да стъпи на дъската, а във втория си сложи още 11 сантиметра към постижението си, като отново бе на 11 сантиметра пред пластелина и се отказа от третото си скачане.

“Просто нямаше кой да ме измести и заради това си додох почивка. Имаше малко нерви, защото квалификацията е за минаване. Съвсем друга нагласа”, обясни Петрова.

Норматива от 14,15 метра покриха Ерика Джорджия Аноета Сарацени от Италия (14,50, лично постижение), нейната сънародничка Дария Деркач (14,42), белгийката Илона Масон (14,35), германката Кира Витман (14,26, лично постижение), туркинята Туба Денизмаз (14,23, най-добро за сезона), шведката Мая Оскаг (14,21) и легендата в скока на дължина Ивана Шпанович от Сърбия (14,21).

По резултат с нашите на финала ще скачат Салия Гисе от Белгия (14,07), Нежа Филипич от Словения (14,05) и Елена Андреа Талос от Румъния (14,03).

Най-големият карък се оказа Спидула Кариди от Гърция, която завърши с резултата на Талос, но отпадна заради по-слаб втори скок.

Голямата бомба бе отпадането на водачката в европейската ранглиста Диана Ана Мария Йон (Румъния), която направи три фаула, а имаше лично постижение от 14,53 метра.

Христо Илиев остана шести в изключително равностойната си серия на 100 метра с 10,66 секунди. Всички спринтьори финишираха почти едновременно, като победител стана ирландецът Талунбори Акинола с 10,39 секунди, като изпревари с 1 хилядна Симон Верхепстаретен от Белгия.

Времето на Илиев не му позволи класиране на 1/2-финал довечера. За него му трябваше поне 1 десета по-добро време, защото последният, който продължи напред, е с 10,57 секунди. Това бе третият от неговата серия Адас Дамбраускас от Литва, който обаче нямал нищо общо с бившия наставник на “Лудогорец” Валдас Дамбарускас.

“Всичко се обърка от старта. Имаше силен насрещен вятър и това ме накара да се изправя малко по-рано, което се оказа грешка. Но това е един опит за мен”, заяви дебютантът на европейско. Това е последното му състезание за сезона, като следва кратка почивка и подготовка за зимата, когато има първенство на континента в зала.