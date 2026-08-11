ЦСКА 1948 се бори здраво, но приключи с Европа след нови 120 минути (снимки)

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ЦСКА 1948 се бори здраво срещу гръцкия гранд "Панатинайкос", но приключи с Европа в третия кръг на квалификациите за Лигата на конференциите.

В София българският представител отстъпи с 1:2 след продължения и с общ резултат 2:3 (първият мач в Атина бе завършил 1:1 след много добра на бистричани) напусна надпреварата.

През първата част националът Георги Русев (разписа се в гръцката столица) можеше да вкара, но в 7-ата мин бившият вратар на "Барселона" Иняки Пеня отрази негов опасен удар.

Гостите диктуваха действията и преди това, но след почивката здраво натегнаха ЦСКА 1948.

И в 60-ата мин Леви Гарсия откри резултата за "Панатинайкос".

Българският вицешампион, опрян до стената, потърси гола и чрез грузинския национал Лаша Двали изравни 3 минути преди края на редовното време. Така се стигна до продължения.

В тях вратарят на ЦСКА 1948 Петър Маринов направи грешка при излизане и резервата Сириел Десерс вкара победно в 95-ата мин.

Трябва обаче да се отчете, че Маринов бе причината да има сблъсък с "Панатинайкос".

В предходната фаза той спаси дузпа, за да отстрани ЦСКА 1948 словашкия "Спартак" (Търнава).

И въобще в 4-те мача направи серия от страхотни спасявания.