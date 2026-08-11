ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Цолов: Вярвам, че ще успея във Формула 1, ако полу...

Времето София 23° / 23°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23372579 www.24chasa.bg

Страхотен Саръбоюков се пребори за медал на европейското - първи за България от 8 г. (Видео, снимки)

Георги Банов

3496
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google

Божидар Саръбоюков се пребори страхотно за бронзовия медал на европейското по лека атлетика в Бирмингам. В последния си опит световният шампион в зала от тази година Жерсон Балде (Португалия) скочи 8,18 метра и прати българина на четвърто място. Божидар бе с 8,10 метра от първия си. В последния обаче се приземи на 8,26 метра и така остана трети. И то само на 3 сантиметра от второто място, което бе заето от европейския шампион по десетобой Симон Ехамер (Швейцария), който реши да участва само в скока на дължина на това първенство. Той записа 8,29 метра във втория си опит.

Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Легендата на Гърция Малтиадис Тентоглу спечели четвърта поредна титла в дисциплината. Възпитаникът на Георги Помашки изпусна само за малко лидерството от Ехамер, но в четвъртия си опит закова 8,44 метра.

22-годишният Божидар Саръбоюков донесе първи медал за България от европейско първенство по лека атлетика на открито от 8 години - от среброто на Мирела Демирева в скока на височина при дамите в Берлин през 2018 г.

Българският щаб подаде контестация за обявения резултат от четвъртия опит на Божидар Саръбоюков. В него резултатът на българина изглеждаше много по-добър, но му отчетоха 8,09 м - може би заради останал белег от по-рано. Именно затова се забави и официалното обявявяване на резултатите и официалната церемония по награждаването. По принцип вече медалите се връчват директно на пистата, но самата официална церемония се провежда по-късно. В крайна сметка българската жалба беше отхвърлена и класирането беше потвърдено - с бронз за Саръбоюков и България. 

Саръбоюков с Тентоглу и Ехамер - медалистите от Бирмингам.
Саръбоюков с Тентоглу и Ехамер - медалистите от Бирмингам.
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Божидар Саръбоюков се пребори за бронза на европейското.
Божидар Саръбоюков се пребори за бронза на европейското. Снимка: Ройтерс
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Саръбоюков с Тентоглу и Ехамер - медалистите от Бирмингам.
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Божидар Саръбоюков се пребори за бронза на европейското.
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС
Божидар Саръбоюков на европейското първенство по лека атлетика в Бимингам. СНИМКИ: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Други спортове

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Доц. Атанас Банчев: 170 000 българи може да носят таласемия, без да подозират