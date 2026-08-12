Григор Димитров срещу аржентинец на старта в Синсинати

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Григор Димитров трябва да играе с аржентинец в първия кръг на турнира "Мастърс 1000" в Синсинати.

Най-добрият български тенисист влезе в основната схема с покана от организаторите и вероятно това е жест заради титлата му през 2017 г., когато завърши сезона като №3 в света.

Съперник на Димитров е Себастиан Баес, който в момента е №48 в ранглистата. Двамата до момента нямат мач помежду си.

Не ясно доколко Григор е възстановен от контузията на крака заради която се отказа в последния момент в Лос Кабос. В Синсинати той тренира със специален чорап.

Победителят между Димитров и Баес среща новата звезда на американския тенис Лърнър Тиен, който е от виетнамски произход.