Григор Димитров срещу аржентинец на старта в Синсинати

Григор Димитров трябва да играе с аржентинец в първия кръг на турнира "Мастърс 1000" в Синсинати.
Най-добрият български тенисист влезе в основната схема с покана от организаторите и вероятно това е жест заради титлата му през 2017 г., когато завърши сезона като №3 в света.
Съперник на Димитров е Себастиан Баес, който в момента е №48 в ранглистата. Двамата до момента нямат мач помежду си.
Не ясно доколко Григор е възстановен от контузията на крака заради която се отказа в последния момент в Лос Кабос. В Синсинати той тренира със специален чорап.
Победителят между Димитров и Баес среща новата звезда на американския тенис Лърнър Тиен, който е от виетнамски произход.