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Григор Димитров срещу аржентинец на старта в Синсинати

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Григор Димитров е в Синсинати и отново тренира след контузията. Снимка: Instagram

Григор Димитров трябва да играе с аржентинец в първия кръг на турнира "Мастърс 1000" в Синсинати. 

Най-добрият български тенисист влезе в основната схема с покана от организаторите и вероятно това е жест заради титлата му през 2017 г., когато завърши сезона като №3 в света. 

Съперник на Димитров е Себастиан Баес, който в момента е №48 в ранглистата. Двамата до момента нямат мач помежду си. 

Не ясно доколко Григор е възстановен от контузията на крака заради която се отказа в последния момент в Лос Кабос. В Синсинати той тренира със специален чорап.

Победителят между Димитров и Баес среща новата звезда на американския тенис Лърнър Тиен, който е от виетнамски произход. 

Григор Димитров е в Синсинати и отново тренира след контузията. Снимка: Instagram

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