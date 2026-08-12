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Бронзовият Божидар: Странно състезание, рискувах всичко в последния опит. Потникът оставил следа при 4-ия опит

Георги Банов

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Доста странно състезание за мен, каза Божидар Саръбоюков след като получи медала си от европейското по лека атлетика. Той остана трети в скока на дължина. Той бе награден лично от предизидента на европейската атлетика Добромир Карамаринов. Това е първото отличие за България при мъжете от европейско от 28 години насам. 

"Рискувах всичко в последния опит. Може би трябваше да го направя по-рано. Само се молех флагът да е бял. Повлия ми насрещният вятър. Планирахме друг разбег, но при него не се получи", допълни Божидар.

Потникът му оставил белега на четвъртия опит. "Но дори да го бяха измерили отново, нямаше да стигне за второто място. Симон си спечели медала заслужено. 

Сезонът за най-добрия ни атлет продължава с две Диамантени лиги, финал на веригата и вероятно и т.нар. Ултимейт състезание в Будапеща, което си е малко световно. 

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