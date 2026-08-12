Цолов: Вярвам, че ще успея във Формула 1, ако получа шанс

Никола Цолов е уверан в собствените си възможности и смята, че може да успее във Формула 1, ако получи шанс да се състезава в първа класа на автомобилизма.

Българският пилот на “Кампос рейсинг” е рекордьор по победи за дебютант във Формула 2 и преди подновяването на шампионата води с 20 точки в генералното класиране. След лятната пауза сезонът продължава в началото на септември на легендарната италианска класическа писта “Монца”.

“Определено вярвам в себе си. Винаги вярвам, че трябва да правя възможно най-добре това, с което се занимавам. През тази година се опитвам да показвам точно това. На базата на резултатите ми до момента смятам, че ще мога бързо да се адаптирам към автомобил от Формула 1, ако ми дадат такава възможност. Знам едно - ще работя максимално здраво, за да го постигна, а самочувствието и увереността в собствените сили са на достатъчно високо равнище”, коментира Цолов.

Според Planet F1 бившият пилот на “Минарди” Антъни Дейвидсън е говорил с шефове на “Рейсинг Булс”, които са му казала, че са впечатлени от уменията на Никола. Българският пилон напомня, че имал възможността да работи един ден в симулатора на отбора от Формула 1.

“Това е част от подготовката за предстоящото. Чувствах се много добре и управлението ми се получи съвсем естествено, честно казано”, обяснява Цолов. Той е в академията за млади пилоти на “Ред Бул”, а тази година ще получи възможността да кара по-стар модел на “Рейсинг Булс”, но за тази цел трябва да премине специални тестове.

Наскоро Цолов призна, че донякъде е изненадан от резултатите си още в първия сезон във Формула 2, но и доволен от свършената работа. За да постигна целта си (титла), не е необходимо да печеля всички състезания, а да бъда постоянен, каза Никола. (24часа)