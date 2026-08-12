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Заедно с България Бленджини ще води вече и клубен отбор

2020
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Джанлоренцо Бленджини иска да изведе националите до участие на олимпийските игри в Лос Анджелис. Снимка: Startphoto.bg

След суперуспешната работа на италианеца Джанлоренцо Бленджини начело на волейболистите резонно се стигна до удължаването на неговия договор.

Вариантът на контракта, който треньорът подписа в края на 2023-а, бе за 3+2 г. Двете страни се разбраха, ако федерацията е харесала свършеното от Бленджини, договорът му през настоящата 2026-а да бъде удължен до 2028-а.

След второ място на световното и 2 поред достойни представяния в Лигата на нациите нашата централа, естествено, е повече от доволна от работата на италианеца и развитието на отбора.

Така той си заслужи преподписването още преди европейското следващия месец.

При него има само един нов момент. Бленджини се разбра с федерацията да съвместява работата с националите с тази в клубен отбор. При започването на ангажимента му у нас президентът на волейбола Любо Ганев подчерта, че треньорът ще се съсредоточи изцяло върху българския тим. Сега това се променя.

“При разговорите, които имах с федерацията за продължаването на моя договор, единственото, което поисках, бе да ми бъде дадена възможност при желание от моя страна и подходящо предложение да бъда свободен да поема и клубен отбор. И това нещо беше прието, за което аз съм наистина благодарен на ръководството. Просто исках да имам спокойствието, че имам тяхното разрешение”, сподели селекционерът. Той добави, че в първите години е отхвърлил предложения, тъй като смятал за правилно да се запознае детайлно със ситуацията у нас.

В Италия миналата седмица се появи информация, че Бленджини ще поеме дамите на “Милано”. Той вече има опит в съвместяването на ангажиментите, което е много често срещано във волейбола, като наставник на Италия и "Лубе".

Бленджини подчерта, че главната цел остава олимпиадата в Лос Анджелис през 2028-а.

Джанлоренцо Бленджини иска да изведе националите до участие на олимпийските игри в Лос Анджелис.

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