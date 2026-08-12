"Левски" стигна до коефициент 10 в Европа след трите отстранени противника

Класирането на българския първенец „Левски" за плейофите на Шампионската лига покачи клубния коефициент на „сините" на 10,000. След отстраняването на „Борац" (Баня Лука), „Университатя" (Крайова) и „Кайрат" (Алмати) воденият от Хулио Веласкес тим натрупа 3,000 точки за този сезон - повече от заработените общо 2,500 точки при последните си участия в Лигата на конференциите, където бе отстранен от „Айнтрахт" (Франкфурт) и „АЗ Алкмаар".

Влизане в същинската фаза на Шампионската лига ще донесе на „Левски" нови 3 бонус точки, а гарантираното място поне в Лига Европа осигурява възможност за трупане на актив и след Нова година. Всяка победа или равенство в двата турнира вдига както клубния коефициент, така и този на България.

През този сезон страната ни е събрала 2,750 точки и влиза в топ 10 по настоящ принос, изпреварвайки временно държави като Франция и Хърватия.

В общото класиране за последните пет години България се изкачи на 27-о място с коефициент 20,437, изпреварвайки Словакия.