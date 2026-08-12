Христо Янев преди реванша с "Макаби": Резултатът не трябва да ни успокоява

Резултатът не трябва да ни успокоява. Това каза треньорът на ЦСКА Христо Янев преди ответния мач от 3-ия предварителен кръг на Лига Европа на неговия тим срещу "Макаби" (Тел Авив). В първия мач в Грузия, където израелците домакинстват, "червените" спечелиха 3:0. И на хартия двубоят утре вечер от 21 часа на "Васил Левски" изглежда протоколен.

"Ако подходим, че няма какво да стане, ще сгрешим. Моят начин е различен. "Макаби" е доста сериозен отбор и го показа. Трябва да продължим с доброто представяне от първия мач Започваме с ясната цел, че трябва да бъдем добри. Това, че имаме добър резултат от първия двубой, не трябва да ни успокоява.

Очаквам съперникът да иска да прави същите неща, каквито искаше в първия мач. Трябва да направим нещата, в които бяхме добре и да кориграме слабостите. Искаме да продължим напред - нищо повече. Имаме яснота с кого ще стартираме и как ще играем", каза предводителят на "червените".

Спецът обясни, че към момента не планира отборът му да отменя мач от родния елит. По право всеки наш тим, достигнал до плейоф на турнир под егидата на УЕФА, може да отложи един от двубоите си преди или между решителните срещи за влизане в основната фаза на състезанията.

"Напрежението е полезно. Дава ми възможност да не забравям каква е моята цел, за какво се боря и за какво всички ние се трудим, за да можем да издигнем ЦСКА до ниво, до което всички в клуба искаме", каза още Янев.

Ако ЦСКА елиминира "Макаби" на плейоф в Лига Европа го чака носителят на купата на Гърция - ОФИ (Крит). При евентуално отпадане, което граничи с нулата, "червените" ще се борят за влизане в същинската фаза на третия по сила турнир на УЕФА - Лигата на конференциите. Там родният тим ще срещне победителя от двойката "Лугано" (Швейцария) - "Рунавик" (Фарьорски о-ви).