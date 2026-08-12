Стадионът в Кнежа ще се казва "Илия Вълов" от събота, Христо Стоичков гост на церемонията

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На 15 август (събота) с тържествена церемония градският стадион в Кнежа официално ще приеме името на бившия вратар на "Ботев" (Враца), ЦСКА и националния отбор на България по футбол Илия Вълов. Това е публикувал на официалната си Фейсбук страница кметът на община Кнежа Илийчо Лачовски.

Специален гост на събитието ще бъде легендата Христо Стоичков, съотборник на Вълов в ЦСКА в един от най-силните периоди в историята на клуба, който е потвърдил, че ще присъства. Церемонията ще уважи и спортният директор на ЦСКА и син на бившия вратар - Валентин Илиев, съобщи за БТА президентът на "Български футболни турнири" Димитър Николов.

Футболният празник, посветен на един от големите български вратари - роденият в Кнежа Илия Вълов, ще събере на едно място различни поколения и два клуба, свързани с историята и професионалния му път.

От 9,30 часа ще се играе приятелска среща между детско-юношеските отбори на ФК "Мизия" (Кнежа) и ПОФК "Ботев" (Враца).

Час по-късно ще бъде приятелската демонстративна среща между ветераните на двата клуба.

На 16 август стадион "Илия Вълов" ще бъде домакин на футболен турнир, който ще събере аматьорски отбори от цялата страна. По повод преименуването на съоръжението, тази година традиционният футболен турнир ще се състои за първи път под името купа "Илия Вълов" - в знак на признателност към легендарния български вратар. Той се организира съвместно от Община Кнежа и "Български футболни турнири".

Президентът на „Български футболни турнири" Димитър Николов разясни, че в надпреварата ще участват осем отбора. Те ще бъдат разделени на две групи по четири. Първите два във всяка група играят полуфинали и победителите в тях отиват на финал.

За призьорите ще има купи и медали. Ще бъдат раздадени и индивидуални призове за най-добър вратар, голмайстор, звезда на турнира и най-атрактивен състезател.

Футболният празник е част от панаирните дни на Кнежа, които ще продължат до 29 август.

Градският стадион в Кнежа е наименуван на вратаря Илия Вълов с решение на Общинския съвет от 29 май тази година, в знак на признателност към неговите спортни успехи, професионализъм и значим принос към българския футбол.