Защо Унай Емери никога не е печелил суперкупата на Европа

Унай Емери е уникален футболен персонаж. Дайте му два мача в плейофите - и той тактически ще удуши абсолютно всеки противник по света. Но съкратете дистанцията до 90 (или 120) минути в мача за суперкупата на УЕФА - и магията на баския професор се изпарява.

Преди мача на “Астън Вила” срещу “Пари Сен Жермен” в Залцбург довечера този призрак отново виси над Емери. Четвърти опит да вдигне трофей, който упорито му се изплъзва.

Причината? Емери уважава твърде много фаворитите, което го е накарало да развие синдром на “вечния аутсайдер”.

Той не просто е пренаписал Лига Европа, за да му подхожда (въпреки че отдавна е време турнирът да бъде преименуван в негова чест) - испанецът официално влезе в ексклузивния клуб на най-великите.

Само трима преди това бяха печелили пет европейски трофея: Карло Анчелоти (5 победи в Шампионската лига), Жозе Моуриньо (който събра “кент флош роял”: 2 победи в Шампионската лига, 2 победи в Лига Европа, 1 победа в Лигата на конференциите) и великият Джовани Трапатони (1 Купа на носителите на купи, 1 Шампионска лига и 3 победи в Купата на УЕФА).

Но историята на суперкупите е срещу Емери: в 61% от случаите победителят в Шампионската лига взема трофея (31 от 51 финала). Самият крал на второто по големина състезание в Европа е бил близо до вдигане на трофея три пъти. Резултат: 0 победи, 8 допуснати гола.

Основният психически проблем на Емери в суперкупата е собственото му позициониране. В Лига Европа той е ментален гигант, който кара играчите си да вярват, че системата им е по-силна от индивидуалната класа на опонентите им. В суперкупата той винаги се изправя срещу настоящия победител в Шампионската лига и подсъзнателно поема ролята на аутсайдер.

