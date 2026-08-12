ММА звездата с български корени Дакота Дичева претърпя успешни операции на двете ръце. Тя получи фрактури по време на победата срещу Денизе Кийлхолц на 31 август по време на голямата галавечер на PFL в Ню Йорк.

Дичева е получила счупванията по време на мача, като са се възобновили и стари нейни травми. Въпреки това тя не само, че доигра срещата, но и спечели със съдийско решение за своя 16-и успех от 16 битки.

В кратко видео Дакота обясни, че ще бъде с гипс около седмица. ММА звездата е родена във Великобритания, но баща й е българин. Тя редовно публично говори за произхода си, а преди един от мачовете си излезе с песен на Преслава.