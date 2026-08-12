Българско участие в откриването на световното първенство по художествена гимнастика

Златното момиче Християна Тодорова произнесе съдийската клетва на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.
Преди броени часове, по време на тържественото откриване на 42-ото световно първенство по художествена гимнастика в Германия, бронзовата медалистка от олимпийските игри в Рио Християна Тодорова беляза първото българско участие за деня. Именно на нея беше дадена честта да произнесе официалната клетва от името на всички съдии на шампионата:
„От името на всички съдии и официални лица обещавам, че ще изпълняваме задълженията си на това световно първенство с пълна безпристрастност, като уважаваме и спазваме правилата, които го ръководят, в истинския дух на спортсменството."
Състезанието започна с обещание от страна на гимнастички, треньори и съдии за създаване на благоприятна спортсменска среда.
След това вече беше време за същинската част - квалификациите в индивидуалната надпревара с участието на Стилияна Николова и Ева Брезалиева. За финала ще се класират първите 18 гимнастички, изиграли минимум три съчетания от квалификацията.