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Българско участие в откриването на световното първенство по художествена гимнастика

Пламена Цакова

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Христиана Тодорова по време на церемонията по откриването на световното първенство. СНИМКИ: АННА НЕДКОВА

Златното момиче Християна Тодорова произнесе съдийската клетва на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.

Преди броени часове, по време на тържественото откриване на 42-ото световно първенство по художествена гимнастика в Германия, бронзовата медалистка от олимпийските игри в Рио Християна Тодорова беляза първото българско участие за деня. Именно на нея беше дадена честта да произнесе официалната клетва от името на всички съдии на шампионата:

„От името на всички съдии и официални лица обещавам, че ще изпълняваме задълженията си на това световно първенство с пълна безпристрастност, като уважаваме и спазваме правилата, които го ръководят, в истинския дух на спортсменството."

Състезанието започна с обещание от страна на гимнастички, треньори и съдии за създаване на благоприятна спортсменска среда.

Христиана Тодорова по време на церемонията по откриването на световното първенство. СНИМКИ: АННА НЕДКОВА
Христиана Тодорова по време на церемонията по откриването на световното първенство. СНИМКИ: АННА НЕДКОВА

След това вече беше време за същинската част - квалификациите в индивидуалната надпревара с участието на Стилияна Николова и Ева Брезалиева. За финала ще се класират първите 18 гимнастички, изиграли минимум три съчетания от квалификацията. 

Христиана Тодорова по време на церемонията по откриването на световното първенство. СНИМКИ: АННА НЕДКОВА
Христиана Тодорова по време на церемонията по откриването на световното първенство. СНИМКИ: АННА НЕДКОВА

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