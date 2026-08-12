Бронзовият Саръбоюков скача на 2 турнира от Диамантената лига до края на месеца

Бронзовият медалист в скока на дължина от европейското първенство в Бирмингам Божидар Саръбоюков ще участва на два турнира от Диамантената лига в Швейцария - в Лозана (21 август) и Цюрих (27 август). Има голяма вероятност той да се класира и за финала на веригата в Брюксел (4 - 5 септември).

От 11 до 13 септември в Будапеща Саръбоюков ще се състезава и в новосъздадения шампионат World Athletics Ultimate Championship. Той събира близо 400 от най-добрите атлети в света, а в сектора за скок на дължина ще участват едва осем състезатели - всички от елита.

Турнирът предлага рекордния за леката атлетика награден фонд от 10 милиона долара.

„Целият свят говори за това състезание. За мен това ще бъде едно световно", коментира българският скачач.