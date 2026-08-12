Меси в разтърсващо послание до починалия си баща: Съмнявам се дали ще продължа с футбола!

Аржентинският нападател Лионел Меси публикува писмо до покойния си баща 3 дни след погребението му.

Хорхе Меси почина миналия петък на 68-годишна възраст след продължително боледуване.

„Татко, все още не мога да повярвам, че те няма. Не мога да повярвам, или по-скоро не искам. Наистина ми е трудно да си представя, че никога повече няма да те видя, никога повече няма да говоря с теб. Знам, че страдаше покрай и това беше за добро, но си тръгна твърде рано. Все още имахме толкова много неща, на които да се радваме заедно.

Умоляваше ме да играя на последното световно първенство и няколко дни преди началото му се влоши. Това беше първият турнир, на който играех без теб. Но мама непрекъснато ми казваше, че ще се оправиш и ще можеш да дойдеш. Казах ти, че ще стигнем до финала, за да можеш да дойдеш.

Всеки път след мача чаках съобщението ти и ужасно ми липсваше. И тогава осъзнах, че нещата са наистина зле. Но въпреки всичко, продължавах да мисля да стигнем колкото е възможно по-далеч, да ти дам шанс да видиш поне един мач.

Стигнахме до финала, но ти не можа да дойдеш. Исках да спечеля, да донеса победа и да ти покажа още един трофей. Но не можах – краката ми вече не ме слушаха. И този път се опитах да се противопоставя на здравето си, но не се получи. Никога повече не се почувствах нормално.

Когато пристигнах, ти си мислеше, че сме загубили финала след дузпи. Така и не успяхме да поговорим за всичко, което се случи. Не можа да се насладиш на нищо. Не станахме шампиони, но дори не можеш да си представиш колко много се наслаждавахме на всеки мач. И отново ти беше прав – трябваше да съм там и да играя.

Разказвам ти всичко това, защото това е единственото нещо, за което никога не сме имали възможност да говорим. Вече знаеш всичко останало. Говорихме си всеки ден и се виждахме, когато ангажиментите ми позволяваха.

Не знам какво ще правя без теб, не знам как да продължа. Прекарах целия си живот просто в игра на футбол и сега сериозно се съмнявам дали изобщо ще мога да продължа да го правя или колко дълго. Ти беше там от самото начало и беше само малко време преди края. Защо не издържа още малко, за да можем да завършим това пътуване заедно?

Знам, че се радваше да видиш семейството си да се справя добре – жена ти, децата ти и особено – само за да не знаят всички останали – да ме гледаш как играя... Така е от дете. Караше ме на тренировки веднага щом се прибираше от работа. Майка ми ме караше на много от часовете ми, защото ти беше на работа. Но ти, разбира се, никога не пропускаше мачовете ми. Беше толкова развълнуван да ме гледаш как играя и толкова щастлив, въпреки че не беше особено щедър с комплиментите си.

Ти беше моят баща, моят приятел и моят агент. Във всеки един момент ти беше точно такъв, какъвто трябваше да бъдеш, и никога не грешеше. Въпреки някои критики и разногласия, в крайна сметка винаги беше прав. Всичко се получи точно както каза.

Ще ми липсваш много, но винаги ще бъдеш до мен. Особено в начина, по който отглеждам децата си, защото ги уча и отглеждам по същия начин, по който ти отгледа мен. Почивай в мир и бди над нас отгоре, точно както направи тук. Благодаря ти за всичко. Обичам те, татко!", написа Меси в инстаграм.