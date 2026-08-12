Стилияна Николова близо до челната тройка на световното първенство след първия ден

Стилияна Николова и Ева Брезалиева дадоха старт на участието за страната ни на световното първенство по художествена гимнастика във Франкфурт.

Стили се движи в челото на подреждането, а Ева - в непосредствена близост до 18-ото място в класирането в квалификацията за индивидуалния многобой след изиграването на две съчетания в първите 5 потока от по 12 състезателки. Челните 18 позиции осигуряват участие на гимнастичките на финал.

След изиграването си на топка и обръч Николова заема 4-то място до момента, а почетната тройка поддържат Дария Варфоломеев, София Рафаели и Мария Борисова.

Днес официално стартира 42-ото световно първенство по художествена гимнастика в Германия, като първият ден на квалификациите обхваща индивидуалния многобой. За финал се класират първите 18 гимнастички, изиграли минимум три съчетания от квалификацията. България влиза в световния елит с участието на Стилияна Николова и Ева Брезалиева.

Ева игра първа от българките и заслужи оценка 53.200 за двете си изигравания - 27.350 на обръч и 25.850 на топка, като трябва да се отбележи, че предстоят изиграванията на останалите уреди .

Българското участие продължи с представянето на Стилияна Николова, която до момента извоюва ключовите 29.800 точки с изиграването си на обръч, заемайки временна втора позиция на този уред, веднага след италианската грация София Рафаели. По време на съчетанието си на топка Стилияна допусна неточности и се пребори за оценка 27.100, като това доведе до общия актив от 56.900 точки за нея във временното класиране в многобоя, а първите места засега са запазени за олимпийската шампионка от Париж Дария Варфоломеев, София Рафаели и представителката на Русия Мария Борисова.

Разгорещеният състезателен ден в индивидуалния многобой продължава с ротацията на групи F, G и H, в които най-добрите гимнастички на световния подиум мерят сили със съчетанията си на бухалки и лента.