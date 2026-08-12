ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Синът на Тити Папазов остава треньор на "Левски"

Времето София 32° / 32°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/index.php/sport/article/23377670 www.24chasa.bg

"Барса" вдига офертата за световен шампион с Испания

1184
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
СНИМКА: РОЙТЕРС

"Барселона" готви увеличение на офертата си за халфа Родри от "Манчестър Сити". . Испанският шампион е предложил 60 милиона евро плюс бонуси за 30-годишния испански национал, но от английският настояват за най-малко 80 милиона евро.

Каталунците са посочили значително по-висока цена, която са готови да платят по време на предстоящите преговори с "небесносините".

30-годишният Родри премина в "Сити" през сезон 2019-2020 и след това спечели четири титли на Англия, както и един път Шампионската лига.

Полузащитникът спечели европейската и световната титла с националния отбор на Испания.

СНИМКА: РОЙТЕРС

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)