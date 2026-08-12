"Барса" вдига офертата за световен шампион с Испания

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"Барселона" готви увеличение на офертата си за халфа Родри от "Манчестър Сити". . Испанският шампион е предложил 60 милиона евро плюс бонуси за 30-годишния испански национал, но от английският настояват за най-малко 80 милиона евро.

Каталунците са посочили значително по-висока цена, която са готови да платят по време на предстоящите преговори с "небесносините".

30-годишният Родри премина в "Сити" през сезон 2019-2020 и след това спечели четири титли на Англия, както и един път Шампионската лига.

Полузащитникът спечели европейската и световната титла с националния отбор на Испания.