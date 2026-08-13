ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Кметът на Плевен посрещна бронзовия медалист от Ме...

Времето София 24° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/sport/article/23377697 www.24chasa.bg

Спорт по телевизията днес

3072
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
Добави 24chasa.bg като свой източник в Google
ЦСКА приема "Макаби" (Тел Авив) в реванш от третия квалификационен кръг за Лига Европа с аванс от 3:0. Снимка: Георги Палейков

9,00 ч Снукър Eurosport 1

10,30 ч Плуване, ЕП в Париж БНТ 3

12,30 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам Eurosport 1/БНТ 3

14,00 ч Голф MAX sport 2

16,00 ч Колоездене, обиколка на Чехия Eurosport 2

17,00 ч Голф MAX sport 2

17,30 ч Снукър Eurosport 1

17,30 ч Колоездене, Arctic Race Eurosport 2

18,00 ч Тенис, турнир в Синсинати MAX sport 1

18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1

19,30 ч Плуване, ЕП в Париж БНТ 3

20,30 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам Eurosport 1

21,00 ч Футбол, ЦСКА - "Макаби" "Диема спорт"

21,00 ч Голф Eurosport 2

21,30 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам БНТ 1

21,30 ч Футбол, "Андерлехт" - ПАОК MAX sport 3

0 ч Тенис, турнир в Синсинати MAX sport 1

3,00 ч Тенис, турнир в Монреал MAX sport 1

ЦСКА приема "Макаби" (Тел Авив) в реванш от третия квалификационен кръг за Лига Европа с аванс от 3:0. Снимка: Георги Палейков
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Футбол

Последно от

България днес

Последно от

Български Фермер

Водещи новини

Българска революция при дронове срещу пожари - летят двойно по-дълго (Видео)