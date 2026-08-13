9,00 ч Снукър Eurosport 1
10,30 ч Плуване, ЕП в Париж БНТ 3
12,30 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам Eurosport 1/БНТ 3
14,00 ч Голф MAX sport 2
16,00 ч Колоездене, обиколка на Чехия Eurosport 2
17,00 ч Голф MAX sport 2
17,30 ч Снукър Eurosport 1
17,30 ч Колоездене, Arctic Race Eurosport 2
18,00 ч Тенис, турнир в Синсинати MAX sport 1
18,45 ч Тото, теглене на тиража БНТ 1
19,30 ч Плуване, ЕП в Париж БНТ 3
20,30 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам Eurosport 1
21,00 ч Футбол, ЦСКА - "Макаби" "Диема спорт"
21,00 ч Голф Eurosport 2
21,30 ч Лека атлетика, ЕП в Бирмингам БНТ 1
21,30 ч Футбол, "Андерлехт" - ПАОК MAX sport 3
0 ч Тенис, турнир в Синсинати MAX sport 1
3,00 ч Тенис, турнир в Монреал MAX sport 1