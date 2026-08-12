"Левски": Не сме оставяли мръсно бельо в Петрич

От "Левски" отговориха на твърденията на "Беласица" (Петрич), че играчите на техния втори тим е оставил мръсно бельо в съблекалнята след двубоя от Трета лига.

Ето какво написаха "сините" на официалния си сайт:

На фона на огромния успех на ПФК „Левски" и класирането за плейофния кръг в Шампионска лига след успех над „Кайрат", няма как да пропуснем един зле скалъпен скандал, в което бе намесено името на нашия клуб. И още повече – на нашите играчи от втория отбор.

След мач с „Беласица" в Петрич, спечелен с 5:4 от „сините", домакините използваха възможността да си направят прекалено евтин пиар на наш гръб, обвинявайки младите ни футболисти, че са нанесли щети в съблекалнята и дори са оставили мръсно бельо в мивката.

Държим ясно да подчертаем, че това по никакъв начин не кореспондира с истината. Домакините първо дори не са се опитали да спазят официалния протокол, в който трябва в присъствието на делегата и представители на двата клуба да бъдат описани щетите. Явно осъзнавайки несъстоятелността на твърденията си те дори изтриха публикациите, които се появиха в социалните им мрежи. За щастие обаче, написаното остава...

Можеше с лекота да подминем тази провокация към нашия клуб, но няма да го направим, защото в случая е замесено не просто името на „Левски", а и на нашите таланти, които учим не само на футбол, а и на ценности. Няма как да мълчим, когато те са обиждани и хулени по терените на Трета лига, а за капак и клеветени. Никой не може да си прави пиар на гърба на най-големия клуб в България и ще бъдем безкомпромисни към всякакви опити за вербални или физически посегателства над наши футболисти.