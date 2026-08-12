Националният стадион не е на кадем на "Левски"

“Левски” ще приема АЕК (Атина) на Националния стадион “Васил Левски”. Двубоят е във вторник от 22 часа. Съоръжението на “сините” - “Герена”, не отговаря на изискванията за провеждане на плейоф от турнирите на УЕФА.

И така “Левски” ще трябва да напусне дома си, където се представя повече от солидно в последните няколко години в Европа. Отборът няма допуснат гол на “Герена” в мачовете под егидата на УЕФА в последните 2 сезона. През миналата година "сините" направиха 0:0 с "Апоел" (Беер Шева) и "Брага" в Лига Европа у дома. След отпадането от втория по сила турнир победиха 1:0 "Сабах" в Лигата на конференциите.

През този пък започнаха кампанията 4:0 срещу "Борац" в кръг I на Шампионската лига. С 1:0 бе победен и вторият съперник в турнира на богатите - "Университатя" (Крайова). Със същия резултат "сините" надвиха и "Кайрат" вкъщи, за да стигнат до плейофа в шампионската лига.

Не такава обаче е серията на "Левски" на националния стадион. През миналия сезон родният тим посрещна там АЗ в плейоф за Лигата на конференциите. Българският тим падна 0:2. Преди 3 г. пък “сините” приеха на най-големия стадион у нас “Айнтрахт”. А “Левски” пак не победи - 1:1.