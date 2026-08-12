Хулио Веласкес за пореден път показа колко е силен

в разузнаването и анализа на съперници. АЕК не е непреодолим

“Левски” вече наистина е в друга орбита. Точно както обеща преди 3,5 г тогавашният мажоритарен собственик на клуба Наско Сираков. Тогава обаче клубната легенда на “сините” визираше идването на могъщ инвеститор. Е, сделката пропадна в крайната сметка. Все пак “Левски” има нов собственик. Но сега отборът, с представянето си, е в друга орбита. Близо до тази на великите. И е напълно готов да се завърне на най-голямата сцена.

Първенецът на България взе скалпа на трети пореден съперник в Шампионската лига. И е на плейоф за влизане в същинската фаза на най-комерсиалния турнир. Съперник ще е АЕК. На хартия противникът изглежда най-тежкият възможен. Само че откакто Хулио Веласкес пое столичани, “сините” никога не трябва да бъдат отписвани.

При успеха над “Кайрат” 1:0 в реванша от 3-ия предварителен кръг испанският предводител на 27-кратните шампиони на България отново показа, че е много силен в анализа и тактиката. Бе подготвил тима си какво го чака в далечен Туркестан. Но разбира се, бе заложил и капан, който щракна няколко пъти, хващайки противника на контри (от едната падна голът, други две завършиха с греди, а имаше и още пропуски). Двубоят с “Кайрат” бе един от малкото, откакто испанецът е начело на тима, в който “сините” привидно дават инициативата на съперника. Но това им донесе успех.

В първия мач, за сравнение, “Левски” игра по собствения си начин - с яка доминация, но чак в добавеното време проби бетона на казахстанците. Сега очаквано бетон нямаше и именно поради тази причина “Левски” изглеждаше по необичаен начин за гледане. Победителите обаче не трябва да се съдят. А дори и с този тип на игра шампионът на България показа, че е поне няколко класи над опонента си от Алмати.

Във вторник в Туркестан “Левски” показа, че вече е узрял и напълно готов да играе плейоф за влизане в същинската фаза на най-комерсиалния турнир. А защо не и да влезе в турнира на най-големите.

АЕК може да има по-скъпите играчи. Само през това лято клубът даде пари за един играч, колкото струва цялата селекция на “сините” до момента. Но във футбола отдавна парите не играят. Именно това е чарът на играта и затова тя е най-великата на света.

“Левски” си има предимства преди сблъсъка с гранда от Атина. Набра самочувствие с елиминирането на три последователни съперника. Натрупа опит - най-яркия пример е онова 2:2 с “Университатя” (Крайова) в кръг II, където “сините” водеха 2:0, преди да е изминала 1/3 от първата част.

“Сините” футболисти определено са гладни, казано на жаргон, и по никакъв начин няма да се плашат от по-солидния опонент. Напрежение със сигурност ще е у АЕК. Гърците се водят тежък фаворит, дори и според суперкомпютри и изкуствени интелекти.

Футболистите на “сините” обаче вече са и загрели, както се казва. Изиграли са 10 официални мача до момента (6 в Европа и 4 у нас), докато АЕК ще има само един преди първия дуел между шампионите на България и Гърция във вторник на Националния стадион “Васил Левски”. “Сините” на Веласкес показаха, че могат да се надиграват с по-силни и по-класни уж опоненти. Че дори и да ги елиминират. Или пък да са на косъм от това.

Още от миналата година възходът на “Левски” под вещото ръководство на испанския предводител в Европа започна. Първо бе елиминиран “Апоел” (Беер Шева).

Отново благодарение най-вече на тактиката. Защото израелците хич не са случаен тим. Доказателството е, че през тази кампания са на плейоф за влизане в основната фаза на Шампионската лига. Всъщност там ще играят с друг отбор, който преклони глава пред “сините” преди 12 месеца - “Сабах”. Всички се плашеха от азерите, които имали много пари и хвърляли неограничено количество ресурс за развитието на отбора. Но - 3:0 общ резултат. И “Левски” продължи. А за “Сабах” остана горчилката.

Сега обаче май никой си няма идея колко силен е “Левски” през тази година, освен, разбира се, техният предводител. А испанецът не спира да хвали играчите си, давайки ясен знак, че те могат да изпълнят всичко, което той желае от тях.

С новите попълнения и с умелите ходове на Хулио Веласкес “сините” продължават да мечтаят за втори пробив в основната фаза на Шампионската лига. И като нищо могат да минат през АЕК и музиката от цигулка да звучи в София на мачовете на тима поне до януари.

И финален щрих. Всяка година, откакто Шампионската лига е с увеличен формат (36 отбора и нов формат без групова фаза, а с основна), все има по 2 отбора, които всеки се чуди какво правят в турнира. Миналата година единият от тях бе “Кайрат”. Същият този, които “Левски” елиминира без никакви притеснения във вторник.