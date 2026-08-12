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https://www.24chasa.bg/sport/article/23377993 www.24chasa.bg

В Гърция: Класата ни спаси срещу ЦСКА 1948

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“Панатикайкос”, който хвърли луди пари за трансфери, се озори яко срещу ЦСКА 1948, чиято селекцията е 100 пъти по-евтина от тази на гърците СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

Индивидуалната класа ни спаси срещу ЦСКА 1948. Около това мнение се обединиха всички медии в Гърция, след като техният гранд “Панатинайкос” с 300 зора елиминира българския вицешампион в 3-ия кръг на Лигата на конференциите.

Двубоят завърши 1:1 в редовното време в София, както и този в Гърция, но в продълженията тимът от Атина реализира. По този начин “червените” от Бистрица отпадат от Европа без загуба - 4 равенства.

“Малко не ни достигна да продължим в следващия етап. Не трябва да сваляме гарда и главите, а напротив - да сме горди с това представяне. Разочарован съм”, каза треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров.

“Панатикайкос”, който хвърли луди пари за трансфери, се озори яко срещу ЦСКА 1948, чиято селекцията е 100 пъти по-евтина от тази на гърците СНИМКА: ГЕОРГИ ПАЛЕЙКОВ

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