В Гърция: Класата ни спаси срещу ЦСКА 1948

Индивидуалната класа ни спаси срещу ЦСКА 1948. Около това мнение се обединиха всички медии в Гърция, след като техният гранд “Панатинайкос” с 300 зора елиминира българския вицешампион в 3-ия кръг на Лигата на конференциите.

Двубоят завърши 1:1 в редовното време в София, както и този в Гърция, но в продълженията тимът от Атина реализира. По този начин “червените” от Бистрица отпадат от Европа без загуба - 4 равенства.

“Малко не ни достигна да продължим в следващия етап. Не трябва да сваляме гарда и главите, а напротив - да сме горди с това представяне. Разочарован съм”, каза треньорът на ЦСКА 1948 Александър Александров.

