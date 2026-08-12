ЦСКА няма да отлага мачове у нас заради Европа

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ЦСКА няма намерение да отлага мачове от Първа лига заради участието си в евротурнирите.

Това декларира наставникът на “червените” Христо Янев преди реванша от третия квалификационен кръг за Лига Европа срещу “Макаби” (Тел Авив) утре от 21 ч. Носителят на купата на България приема израелския противник на Националния стадион “Васил Левски” с аванс 3:0 от първата среща.

При краен успех ЦСКА ще срещне в плейофа за втория по сила континентален турнир гръцкия ОФИ (Крит).

Ако “Макаби” обърне “армейците”, те отиват в плейофите за Лигата на конференциите. Там българският представител ще срещне победителя от двойката “Лугано” (Швейцария) - “Рунавик” (Фарьорски о-ви) (2:0 за “Лугано” в първата среща).

Еуфорията от победата с 3:0 в Батуми (Грузия) (“Макаби” домакинства там заради военния конфликт в Близкия изток) пък ще доведе до пълен наполовина “Васил Левски” тази вечер.

Над 20 000 “червени” привърженици ще подкрепят любимците си. Така при твърде вероятния позитивен изход на сблъсъка Христо Янев със сигурност ще усети фенската любов.

Наскоро той се оплака, че се разхожда из София като най-мразения човек. Причината - призивите от трибуните за негова оставка след и по време на първите 3 мача от първенството (реми със “Славия” и минимални победи над “Ботев” (Пд) и “Дунав”).