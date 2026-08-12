Поредна проверка за допинг остави Саръбоюков буден до 3 ч

Божидар Саръбоюков не успя да се прибере в хотела до 3 часа заради поредната проверка за допинг. За последните 3 седмици се оказа петата му. Ченгетата са ходили и до Харманли, като едната е била и извън дадения от състезателя прозорец, но въпреки това той се е явил.

Забавянето стартира от награждаването заради жалбата на родната делегация за четвъртия опит на Божидар в скока на дължина на европейското по лека атлетика в Бирмингам, който бе измерен на 8,09 м, но реално бе доста по-добър.

“По някакъв начин потникът ми е оставил следа. Поне това видях на екрана. Но дори да бе измерен отново, нямаше да стигне за второто място”, обясни Божидар след състезанието, в което взе бронз.

“Доволен съм от медала, но за резултата е повече от ясно, че не е това, което чакахме. И времето обаче не позволяваше за нещо повече. Никой от финалистите не успя да си направи лично постижение за сезона или да подобри рекорда си. Щях да съм и аз изненадан, ако някой го беше направил. Но пък понякога трябва да се примирим с условията и да ги приемем каквито са, защото те са еднакви за всички състезатели. Важното е, че се преборих за медала и съм щастлив от този факт. Трудно щеше да е да се боря за първото място, защото Милту (Милтиадис Тентоглу - б.а.) отново показа кой е царят в сектора. Смятам обаче, че можех да се преборя за второто място и това ме човърка отвътре. Не беше най-доброто състезание за мен със сигурност”, заяви Божидар.

Саръбоюков изригна в последния си опит, когато бе на четвърто място в подреждането, след като световният шампион Жерсон Балде (Пор) го изпревари за третото.

“Лошото е, че тази здрава психика я показвам все в последния опит и това понякога ми изиграва неприятна шега. Трябва да се науча от първи до шести опит да съм с тази психика, защото големите резултати няма как да се получат иначе. Сега имаше доста грешки, доста плахо влизане в първите опити и трябваше дори да ми поведат, за да си кажа, че трябва да рискувам. Рискувах всичко в последния опит, само се молех да е бял флагът, да не съм направил фал. Това обаче не са целите и мечтите, които искам да сбъдвам. Лаком съм, искам повече! Дори мога да кажа, че това са само 50% от нещата, които искам да постигна и това е само началото”, допълни харманлиецът.

“Мотивират ме хората, които ме подкрепят. Даже сестра ми и приятелката ми непрекъснато ги виждах на трибуната и най-малкото исках да го направя и заради тях. Смятам, че съм ги зарадвал и са усетили всички мои близки колко ми струваше да се преборя за този медал”, каза още Саръбоюков.

До края на сезона той ще участва на два от трите турнира от Диамантената лига. Божидар ще скача на 21 август в Лозана и на 27 август в Цюрих. Финалите на веригата са на 4 и 5 септември в Брюксел. До момента Божидар е втори в класирането с 19 точки, на 4 от Тентоглу, който до момента е единственият с осигурен финал.

От 11 до 13 септември в Будапеща пък за първи път предстои Върховното първенство на Световната атлетика с награден фонд от 10 милиона долара. За него се взема предвид ранглистата към 1 септември. Автоматични квоти получават шампиони от минали първенства, като място до момента са си осигурили Тентоглу и Матия Фурлани. Италианецът обаче приключи сезона, след като се контузи.

Медалът на Божидар може да се смята и за исторически, след като е първият за XXI век при мъжете. Последните ни отличия при “силния” пол бяха от 1998 г., когато също бронзови отличия взеха Петър Дачев също в скока на дължина и Ростислав Димитров в тройния.

Скокът на дължина пък се изравни по медали с тройния от европейски при мъжете. Това е трети за дисциплината след титлата на Ивайло Младенов от 1994 г. и бронза на Дачев. В момента Младенов отговаря за кондиционната подготовка на футболния ЦСКА. Тройният скок обаче е с две титли - на Георги Стойковски (първото ни злато от европейско) и на Христо Марков, като олимпийският ни шампион Марков има и сребро. Реално Христо е единственият ни атлет със злато от всички големи първенства - олимпиада, световно и европейско.