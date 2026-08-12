България загуби от Франция 11:13 в здрава битка на европейското по водна топка във Варна

България загуби от Франция с 11:13 (2:2, 2:3, 3:3, 4:5) в последната си среща от група С и ще играе за разпределение на местата от 13-о до 16-о на европейското първенство по водна топка за мъже до 20 години, група Елит, което се провежда във Варна.

След поражението българите са трети в групата с 3 точки и утре ще играят срещу Чехия от 11,45 часа. За нашите най-резултатен в мача стана Леон Касан с 5 гола.

В другия мач от групата Турция победи Словения с 26:8 (8:3, 5:0, 7:0, 6:5). С три успеха турският национален отбор зае първото място в групата с 9 точки, Франция е втора с 6 точки, България с 3 точки е на третото място, а тимът на словенците остана последен без спечелена точка.