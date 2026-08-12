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Бъдещият съперник на ЦСКА в Лига Европа би противника на "Левски" в Шампионската лига

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СНИМКА: ОФИ КРИТ

Бъдещият съперник на ЦСКА в плейофа за същинската фаза на Лига Европа - ОФИ (Крит), спечели суперкупата на Гърция. Носителят на националното отличие на южната ни съседка победи във финала противника на "Левски" в плейофа за влизане в основната фаза Шампионската лига - АЕК (Атина). През миналия сезон столичани триумфираха в местното първенство.

В редовното време двубоят, който се игра в Крит, завърши 2:2. При дузпите обаче ОФИ победи 5:4.

За ЦСКА предстои протоколен реванш срещу "Макаби" (Тел Авив) утре на "Васил Левски" от 3-ия кръг на втория по сила турнир на УЕФА. Като гости "червените" победиха 3:0 съперника преди седмица. И ако няма грандиозна изненадата следващата седмица момчетата на Христо Янев трябва да гостува в Крит за първия мач от дуела с ОФИ. 

След 6 дни пък "Левски" приема АЕК, шампион на Гърция, в епизод 1 от сблъсъка на Националния стадион "Васил Левски". 

СНИМКА: ОФИ КРИТ

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